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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إصابة موظف في انقلاب سيارة بالمنيا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:59 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
المنيا ـ على حسين
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أصيب موظف بشركة مطاحن مصر العليا، إثر انقلاب السيارة التي كان يستقلها بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقله لمستشفى ملوي العام لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم 8487 ص س ف أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي وإصابة علي إبراهيم محمد خليل 49 سنة، موظف بشركة مطاحن مصر العليا ومقيم بمحافظة أسوان وتم نقله لمستشفى ملوي العام.

وأكد الدكتور أسامة حسانين مدير المستشفى أن المصاب يعاني من كسر بالفقرات القطنية وتم عمل الإسعافات اللازمة له وتحويله لمستشفى المنيا الجامعي.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وقامت إدارة المرور برفع السيارة وتسيير حركة المرور بالطريق والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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