خالد الطوخى يكتب: المشروعات القومية.. سلاح الدولة فى مواجهة «شبح» الزيادة السكانية



لا يمكن بأى حال من الأحوال إغفال حقيقة مؤكدة، وهى أن الزيادة السكانية لها انعكاساتها الخطيرة على التنمية، بل إنه فى حالة الارتفاع الكبير فى معدلات الزيادة السكانية، فإن الخطر يتزايد بشكل أكبر، ربما يفوق خطط المواجهة التى تقوم بها الدولة من أجل محاصرة تلك الآفة الخطيرة المتمثلة فى زيادة أعداد السكان.

وهنا تكمن أهمية وقيمة ما يتم تنفيذه من المشروعات القومية الكبرى، لأنها تسهم وبشكل لافت للنظر فى التصدى لمخاطر الزيادة السكانية، كونها أحد أهم وأبرز المحاور التى تعتمدها الحكومة فى استراتيجية السكان ٢٠٣٠، المتعلقة بالتصدى للزيادة السكانية، التى هى فى حقيقة الأمر لا تقل فى الخطورة عن الإرهاب الذى يهدد استقرار الدولة، فضلًا عن أنها تمثل مخاطر كبيرة على الأمن القومى المصرى بصفة عامة، لأنها وببساطة شديدة تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، إلى جانب أنها تؤثر بشكل كبير على حجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تتم على الأرض، مما يستوجب ضرورة تضافر الجهود للتصدى لهذه الأزمة.

وقبل الاسترسال فى الحديث عن استراتيجية الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية، فإنه يتعين علينا معرفة تفاصيل خطة إعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر، والتى يتم تنفيذها من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى، ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التى يتم التخطيط لها، وهو ما يترتب عليه تحقيق العديد من الأهداف التفصيلية.

حيث تطرقت الاستراتيجية إلى ضرورة خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة، وذلك من خلال جذب السكان للانتقال إلى المناطق العمرانية الجديدة، والعمل على ضرورة أن تتضمن المشروعات القومية العملاقة أهدافًا سكانية متعلقة بالانتقال الطوعى لسكان المناطق المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية جديدة تقترن بهذه المشروعات، واستغلال أفضل للأراضى المملوكة للدولة، والاستثمار فى البنية الأساسية التى تشجع الاستثمار الوطنى على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التى تجتذب السكان بعيدًا عن الأماكن كثيفة السكان.

وهنا تبرز أهمية ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى من شأنها إعادة توزيع الكثافات السكانية، وتغيير شكل وحجم التوزيع الجغرافى للسكان.. فالمعروف أن الزيادة السكانية تعد من أكثر المخاطر التى تعوق خطط التقدم والتنمية، حيث إنها تؤثر على المجتمع بشكل عام من حيث الوضعين الاقتصادى والاجتماعى، فهى- وكما هو معروف عنها- لها دور كبير فى إهدار الموارد الاقتصادية، والتأثير بالسلب على معدلات التنمية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، ونقص فرص العمل، والضغط على جهود الدولة المبذولة فى اتجاه تحقيق حالة من الرخاء فى المجتمع.

والحق يقال فإن المشكلة السكانية تعد نموذجًا صارخًا للمشكلة الاجتماعية فى أسوأ حالاتها، خاصة المشكلة الاجتماعية التى تعوق التنمية. فالنمو السكانى يؤثر على العلاقة بين الإنسان والبيئة بشكل مباشر، لأننا نسىء استخدام الموارد الطبيعية الموجودة فى البيئة المحلية سواء الأرضية أو المائية، كما لا تقتصر المشكلة السكانية فى مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضًا على التوزيع العُمرى لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سن الـ١٥ عامًا، بالإضافة إلى النمو الحضرى العشوائى الذى أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى ٥٦٫٩١٪ من إجمالى سكان مصر، وهو ما يعنى انخفاض العاملين فى الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّى إلى الفجوة الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك نجد تدنى الخصائص البشرية، وعلى وجه الخصوص «الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية»، وهو ما يدعو إلى القول إن تلك المشكلة- وأعنى بها المشكلة السكانية- يترتب عليها أيضًا انتشار الفقر بشكل مخيف، وبالتالى ارتفاع نسبة الجريمة، والتفكك الأسرى، وحرمان عدد كبير من الأفراد من وسائل الرفاهية فى الحياة، بحيث يصبح الهم الوحيد لهم هو توفير أساسيات المعيشة، والتوزيع غير العادل للخدمات بين الأفراد، مما يؤدى إلى ظهور مشاعر الحقد والعزلة الاجتماعية والشعور بعدم الاستقرار، فضلًا عن ذلك فإن النمو السكانى يؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل يدعو للقلق، لأن الزيادة السكانية لها تبعاتها السيئة، فلا بد أن تتبعها استثمارات إضافية ضخمة لتلبية متطلبات السكان من خدمات، مما يستلزم ضرورة أن نلقى نظرة أولًا على مفهوم المشروعات القومية، وما المقصود بها على وجه الدقة؟، حتى نتمكن من معرفة أهميتها ودورها فى التصدى للزيادة السكانية. فالمشروع القومى، وحسب التعريف الأكثر تداولًا، هو المشروع القادر على جمع كل فئات الشعب حوله بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم، وذلك نظرًا لما يحققه هذا المشروع من فوائد عظيمة تعود بالنفع على كل المواطنين باختلاف فئاتهم، إلى جانب ما يحققه من حيث زيادة فرص العمل، وبالتالى زيادة موارد الدولة، وارتفاع رصيدها من العملات الأجنبية، وبالطبع فإن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الآثار التى تنعكس بشكل إيجابى على اقتصاد الدولة، ووضعها السياسى فى الداخل والخارج. فالمشروع القومى يهدف فى المقام الأول إلى تنمية الوطن دون اعتبار الاختلافات السياسية والحزبية والتوجهات الفكرية للمواطنين.

كما تتميز المشروعات القومية بأنها تستطيع أن تفجر طاقات الشعب وتُخرج أيضًا أفضل وأنقى ما فيه، وهنا تظهر ضرورة تعبئة المشاعر الوطنية للجماهير وإحساس الهوية والمواطنة، وتوجيهها لتنفيذ الهدف بأفضل ما يكون، وهو ما يضع نصب أعيننا أهمية دور الإعلام والمؤسسات الثقافية فى القيام بتنمية ذلك الشعور وإبراز أهمية المشروع من ناحية، وأهمية تضافر الجهود الشعبية لإنجازه من ناحية أخرى.

ولا شك أن أى مشروع قومى يتم احتساب آثاره السياسية والاقتصادية قبل البدء فيه، لكن تبقى للمشروعات الحدودية مزايا خاصة، لما له من أبعاد أمنية واسعة المدى، فضلًا عن أهميتها فى تنمية الانتماء الوطنى لدى سكان تلك المناطق، حيث إن تنميتها تجعلهم أشد انتماءً للوطن، ليس هذا وحسب بل تجعلهم أيضًا أكثر شعورًا بأنهم جزء لا يتجزأ من تكوين الوطن.

أليس هذا كافيًا لأن نقول إن المشروعات القومية فى مصر قد وضعت نقطة النهاية فى نهج الحلول المؤقتة قصيرة المدى، حيث إن الرئيس السيسى قد اختار، منذ توليه الحكم، الحل الاستراتيجى فى أسلوب عمله، واضعًا حلولًا جذرية بعيدة المدى لمشاكل مصر فى كل المجالات، وفى مقدمتها على الإطلاق مشكلة الزيادة السكانية، والحق يقال إنه بالفعل تحققت الكثير من الإنجازات غير المسبوقة فى تجربة فريدة تقاطعت معها الكثير من الصعوبات والتحديات، ومعركة تنمية فاصلة تخوضها الدولة بخطى ثابتة، وفى نفس الوقت تبعث برسائل طمأنة حقيقية من خلال برامج واضحة يشعر معها المواطن بأن القادم أفضل، حيث يشهد المجتمع عملًا يوميًا دءوبًا على أرض الواقع انعكست ثماره فى ضبط حركة السكان، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة منتجة ومستقرة فى صحراء مصر الشاسعة، وتبنى سياسات أصيلة للتضامن الاجتماعى والحد من الفقر، والتوسع فى إقامة تجمعات رياضية وثقافية وتعليمية وإبداعية فى كل أرجاء الوطن.

