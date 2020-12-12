خالد الصاوى محاصر فى تصوير 4 أفلام ومسلسلين جديدين

يعيش الفنان خالد الصاوى حالة من النشاط الفنى خلال هذه الأيام، بعد التعاقدات الجديدة التى أبرمها، رغم انشغاله بتصوير أعمال أخرى، ما قد يؤدى لتضارب فى مواعيد التصوير.ويصور «الصاوى»، خلال أسبوعين، أحدث أفلامه «سكرين شوت» بمشاركة أحمد صفوت وشيرين رضا ومعتز هشام، ومن المقرر أن يصور خلال الفترة ذاتها فيلم «تماسيح النيل» مع الفنان محمد ثروت وحمدى الميرغنى وعدد من نجوم الكوميديا. ولم يكمل «الصاوى»، حتى الآن، تصوير فيلمه الجديد «للإيجار»، إذ توقف العمل به بعد أسبوعين من العمل، وفى حال استئناف التصوير ستحدث أزمة كبيرة مع الأعمال الأخرى.ويدخل «الصاوى» فى ماراثون الدراما الرمضانية بعملين هما «القاهرة- كابول» الذى اقترب من إنهاء تصويره، و«اللى ما لوش كبير» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم. ولم تتضح خطة فيلم «الطريق» الذى اتفق على التواجد فيه مع الفنان خالد النبوى قبل عدة أشهر.