تركيا تنسحب من 5 نقاط جديدة شمالى سوريا

انسحبت القوات التركية من 5 نقاط تحاصرها قوات الجيش السوري في ريف إدلب وحماة وحلب، لتضاف إلى الثلاث نقاط التي انسحبت منها أنقرة في وقت سابق وسيطر عليها الجيش السوري.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء السبت، عن خروج رتل آليات وشاحنات، من القاعدة التركية المحاصرة في قرية الصرمان بريف إدلب الشرقي وتوجه إلى ريف إدلب، في إطار إخلائها بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة.أشار المرصد إلى أن العلم السوري رُفع على النقطة العسكرية التركية في معمل الكوراني الواقع على الطريق الدولي m5 دمشق-حلب، بعد انسحابها بشكل كامل، وبذلك تكون القوات التركية قد انسحبت بشكل كامل من نقطة مورك والصناعة قرب سراقب ومعمل الكوراني على الطريق الدولي m5.وأوضح المرصد أنه لا تزال هناك 5 نقاط في ريفي إدلب وحلب قيد التسليم لقوات الجيش السوري خلال الساعات القادمة، وهي نقطة شير مغار والراشدين والصرمان وقبتان الجبل ومعرحطاط، بعد أن سحبت القوات التركية معظم معداتها العسكرية واللوجستية منها، دون ورود معلومات مؤكدة عن مصير نقطة المراقبة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي.وكان المرصد السوري قد رصد، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، تطورات في منطقة التفاهمات الروسية-التركية "خفض التصعيد"، وكان أبرزها انسحاب النقاط التركية المحاصرة ضمن مناطق نفوذ الجيش السوري من ريف حماة في منتصف أكتوبر الفائت، وتبعتها انسحابات من النقاط التركية في ريفي إدلب وحلب، لتعيد تموضعها ضمن مناطق الفصائل في جبل الزاوية التي تشرف على طريق دمشق-حلب الدولي m5، وذلك لتطبيق الاتفاق الروسي-التركي، الذي يقضي بانسحاب النقاط التركية من المناطق التي باتت تسيطر عليها روسيا وقوات الجيش.