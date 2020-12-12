زحام شوارع عين شمس عرض مستمر.. وأعمال التطوير السبب

تشهد شوارع عين شمس زحاما مستمرا بشكل يومي خاصة كوبري الخارجة ومنطقة النعام، حيث طالب الأهالي بتدخل المسئولين والجهات المعنية لسرعة حل الأزمة.وتشهد منطقة عين شمس في الوقت الحالي أعمال تطوير من إزالة كوبري عين شمس وعمل محور مسطرد ورفع الإشغالات من بعض المناطق، الأمر الذي كان سببا رئيسيا في تكدس محتلف الشوارع بالمنطقة.وأكد عدد من الأهالي أن هناك بعض السكان تستغل أعمال التطوير في إلقاء المخلفات بالطرق طوال اليوم في انتظار عمال وسيارات النظافة لرفعها ليلا، ذلك بجانب أن الزحام اليومي يتسبب في ضوضاء وتلوث كبير على الأهالي من قبل السائقين، وطالبوا بسرعة إنجاز أعمال التطوير للتخلص من العشوائية التي يعيشها الأهالي.