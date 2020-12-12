لقاءات مستمرة لتوحيد الرؤى.. تعاون مصر والأردن والعراق يجسد تعميق مسار التكامل العربى

يحتل تعزيز التعاون بين الأشقاء العرب، مكانة متقدمة فى الاسترتيجية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد خطوات التطور بمختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي نموذجًا واضحًا لهذا النهج.يعمل الرئيس عبدالفتاح بدأب، ويسعى بشتى الطرق لتعميق التعاون بين مصر والأردن والعراق، بما يحقق التكامل العربي، وهذا جُسد في عدد من الاجتماعات، منها اجتماع القاهرة بين وزراء الخارجية سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، وكذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أكتوبر 2020.توجد بين الدول الثلاث رؤى مشتركة حول عدد من الملفات العربية، على رأسها القضية الفلسطينية، فهي قضية محورية، لتفعيل الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني من حيث دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس، وفًقا لما جاء في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.يمكن القول إن مصر والأردن والعراق عازمون على التنسيق المشترك بما يحقق التكامل العربي، وهو ما تجسد في عقد لقاءات بشكل مستمر، وآخرها اجتماع القاهرة بين وزراء خارجية الدول الثالث كخطوة مكملة لما سبقتها من لقاءات، في محاولة للتوصل إلى آلية لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي أو مد خطوط لنقل النفط، بالإضافة إلى مساهمة الشركات المصرية في إعادة الإعمار في العراق، أيضا سيستمر التنسيق بين مصر والأردن والعراق سواء على المستوى الثلاثي أو الثنائي، ومنها اجتماع اللجنة المصرية العراقية المشتركة في بغداد لتنسيق التعاون بمجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي وفي مجال الموارد المائية والبيئة والاتصال وتكنولوجيا المعلومات.