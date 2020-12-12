فى مواجهة التحديات الإقليمية..المصالح استراتيجية ترسخ التعاون بين مصر والأردن والعراق

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء العرب، كخطوة ضمن خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم، حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.واتخذ مسار التعاون بين "مصر والعراق والأردن" منحى أكثر عمقًا اعتمادًا على حجم التنسيق والمصالح بين الدول الثلاث في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وقد عززت القمم الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقى السابق عادل عبد المهدي في القارة 24 مارس الماضي مرورًا بالقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى في 22 سبتمبر 2019 في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهاء بالقمة التي غقدت فى 25 أغسطس الماضي بين الرئيس عبد المتاح السيسي الدول الثلاث في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سياسيا واقتصاديا وعسكريا.وأشارت التقارير الصحفية التي ظهرت إلى أن القمم الثلاثية التي عقدت عززت مسار التعاون بين الأشقاء الثلاثة، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة عبر تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة والتعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية وزيادة التبادل التجارى.