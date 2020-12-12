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فن

نجوم مسرح مصر يلتقون في كواليس «اللوكاندة» (صور)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:26 م
كواليس اللوكاندة
كواليس اللوكاندة
حسين الجندي
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حرص مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن نجما مسرح مصر على حضور مسرحية «اللوكاندة»، أول سيت كوم مسرحي في مصر، على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد، والتقطا العديد من الصور التذكارية مع الأبطال في الكواليس، مشيدين بجودة المسرحية وأداء الابطال.

ونشر «خاطر» صورًا مع أبطال المسرحية عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: «إمبارح روحت اتفرجت على مسرحية اللوكاندة بطولة أستاذ أشرف وحمدي ويزو وإبرام ودياب ونورهان منصور اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي، والحقيقة استمتعت جدا جدا ودايما أستاذ أشرف بيعمل أفكار جديدة وجميلة وفكرة سيت كوم على خشبة المسرح فكرة ممتازة وعملية جدا ومستني أتفرج عليها كلها لما تتذاع إن شاء الله».

وتابع: «كمان في المسرحية مجموعة ممتازة من الشباب الموهوبين وبجد أستاذ أشرف كشاف مواهب جامد جدا لأنهم ممتازين ودمهم خفيف جدا، مشروع لازم تروحوا تتفرجوا عليه في مسرح الريحاني شارع عماد الدين وسط البلد».

من جانبها، ردت الفنانة نورهان منصور، إحدى بطلات العرض: «الله.. والله بسطتني جدا، ربنا يكرمك أنت اللي فاجئتنا بحضورك.. شكرا جدا يا خاطر وزعلانة إننا متقابلناش المرة دي بس نورتنا والله».

يذكر أنه من المقرر أن يبدأ قريبا عرض المسرحية على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.

«اللوكاندة» سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

المسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.

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