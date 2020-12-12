إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في الفيوم (صور)

شدد الدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالمتابعة الميدانية يوميًا، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة بجميع المراكز لرصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية خاصة في أوقات الإجازات الرسمية والتعامل معها بكل حزم وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها أعلنت حالة الطوارئ القصوى خلال أيام العطلات الرسمية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي، حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل، وحذرت المديرية من اللجوء إلى ذلك لأنه سيتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة مع إحالة المخالفين إلى النيابة.حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة، بتنفيذ لإزالة الفورية حالتين تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 7 قراريط و16 سهما الحالة الأولى بناحية بندر الفيوم بحوض جربة الأوسية عبارة عن أسوار على مساحة 7 قراريط ، بحضور محمد حسين رئيس حى جنوب والمهندس سيد أحمد محمود رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية، والمهندس جمال عبد الحليم رئيس التعديات بالإدارة الزراعية، والمهندس ماجد جرجس مدير الجمعية الزراعية لبندر الفيوم، والحالة الثانية بناحية الناصرية على مساحة 16 سهما بحضور القسم الهندسى بالوحدة المحلية بالناصرية المهندس على الليثى ومدير الجمعية المهندس محمد عاشور.كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبورحيل مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، بتنفيذ إزالة تعدي اليوم على الأرض الزراعية، بمساحة قيراطان بحوض الهيشه زمام ناحية معصرة عرفه تابع مركز إطسا.وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طاميه بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ بإزالة عدد 2 حالة تعد علي مساحة 2 قيراط و18 سهمة مبانى بالمهد بجمعية معصرة صاوى قريه دوار جبله بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الأراضي.