جو بايدن يعد بالعودة إلى اتفاق باريس للمناخ خلال 39 يوما

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالعودة مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ الدولي الذي خرج منه الرئيس الحالي دونالد ترامب.وقال جو بايدن في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، إنه منذ خمس سنوات، اجتمع العالم لاعتماد اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وفي غضون 39 يومًا، ستنضم إليها الولايات المتحدة مجددا.وتعهد الرئيس المنتخب بأن إدارته ستحشد العالم للدفع بشكل أسرع لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر.وكان ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ عقب توليه الرئاسة، فيما قام بايدن بتعيين وزير الخارجية السابق جون كيري مبعوثا أمريكيا للمناخ للعودة للاتفاق وقيادة أنشطة أخرى في هذا الشأن.