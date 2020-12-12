برلمانى: مصر حققت نهضة غير مسبوقة فى عهد السيسى

ثمن محمد وفيق صالح، عضو مجلس النواب، دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري خلال فترة توليه رئاسة مصر، موضحًا أن الدولة نجحت في تحقيق نهضة كبيرة وغير مسبوقة بجميع المجالات وعلى كل الأصعدة أدت إلى تحسن مؤشرات التنمية.وقال «صالح» في بيان مساء اليوم، إن الرئيس السيسي نجح في تحقيق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة بمجال مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق والأنفاق والكباري، موضحًا أن المشروعات التي تم تشييدها مؤخرًا ستجعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي عكف منذ الوهلة الأولى لتوليه مقاليد الحكم في البلاد على وضع استراتيجية حقيقية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطن من أجل توفير حياة كريمة لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت طفرة عمرانية لم تحدث منذ 40 عامًا.وأوضح أن شهادة جميع التقارير الاقتصادية الدولية التي أكدت على قوة الاقتصاد المصري تُعد أكبر دليل على نجاح الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مصر تعيش خلال المرحلة الحالية حالة من الاستقرار والبناء ستؤدي بشكل كبير إلى إنعاش كل المجالات سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع وغيرها.وأشار إلى أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل، موضحًا أن الفلسفة والسياسة الاقتصادية للرئيس السيسي اتخذت اتجاهًا واضحًا في كيفية التحول إلى السوق الحرة والدولة الرأسمالية من خلال إعادة بناء الاقتصاد الوطني.وأكد أن مصر بفضل حنكة وذكاء الرئيس السيسي نجحت في استعادة مكانتها في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت لها رؤية اقتصادية واضحة، وتغلبت القيادة السياسية على المخاوف والتحديات التي تواجه التحويل إلى الرأسمالية، بسبب اعتماد المواطنين على الدعم الذي عانى منه الاقتصاد لعقود طويلة.