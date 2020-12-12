صبري عبدالمنعم يكشف حقيقة إصابته بالعمى

نفى الفنان القدير صبري عبدالمنعم ما تردد عن إصابته بالعمى، مشير إلى أنه مجهد فقط.وقال صبري عبدالمنعم في تصريحات لـ«الدستور»: «صحتي بخير وأعيش وسط أسرتي بكل سلام وهناك بعض المشاريع الفنية التي أقوم بقراءتها والحمدلله على كل شىء».وشارك الفنان صبري عبدالمنعم في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما، وحقق نجاحًا كبيرًا طيلة مشواره الفني، ولقي حبًا كبيرًا من جانب متابعيه وكل أصدقائه في الوسط الفني.