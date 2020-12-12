مصر للطيران تخفض رحلاتها إلى الخرطوم 50% بمناسبة عيدها الوطني

أعلنت مصر للطيران، الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية عن طرح تخفيض 50% على تذاكر السفر بين القاهرة والخرطوم للمسافرين يوم 1 يناير 2021، وذلك في إطار احتفالات السودان بعيدها الوطني.وأوضحت الشركة أنه يُمكن لعملاء مصر للطيران الاستفادة من العرض من خلال شراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2020 من خلال القنوات البيعية المختلفة لمصر للطيران egyptair.com، أو عن طريق مركز الاتصالات 1717 ومكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلتين يوميًا بين القاهرة والخرطوم.