رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ145 ألفا و245 حالة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:33 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
طباعة
أعلن لبنان اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 145245 حالة بعد تسجيل 1540 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أنها سجلت كذلك ثماني حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجمل عدد الوفيات إلى 1190 حالة.

وفي المقابل أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس إلى 99513 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوص التي أجريت خلال ال 24 ساعة الماضية 13902 فحص.

وكانت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بفيروس كورونا قررت استمرار إقفال بعض القطاعات السياحية والترفيهية وفتح أخرى جزئيا واستمرار حظر التجول ابتداء من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة من صباح اليوم التالي (بالتوقيت المحلي).

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق

الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

الصور

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوى والحريرى فى انتخابات النواب؟

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

تعرف على أماكن الخروج في رأس السنة 2021 واحتفالات الكريسماس

تفاصيل إطلاق التعليم العالي منصة ادرس في مصر 2020 - 2021

ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الإفريقى للسباحة بالتزكية

فلكي: شهب برج التوأم تدخل الغلاف الجوي غدًا

أيام زمان

«تصدر غلاف مجلة مصرية».. حكاية اللاعب الذي عشقه نجيب محفوظ

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا يقصد البرادعى؟
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

«على مائدة الست».. فهمى عمر يكشف أسباب صداقة العندليب والعمروسى

التاريخ السري| خرافات بناء الهرم الأكبر: موجات فوق صوتية ومرتفعات حجرية

26 ديسمبر.. شريف شعبان يناقش «3 نبوءات سوداء» بالمتحف المصري

«سجن وصداقة لم تدم».. قصة جلال الحمامصي مع ثوار يوليو