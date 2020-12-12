ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ145 ألفا و245 حالة

أعلن لبنان اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 145245 حالة بعد تسجيل 1540 إصابة جديدة.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أنها سجلت كذلك ثماني حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجمل عدد الوفيات إلى 1190 حالة.وفي المقابل أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس إلى 99513 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوص التي أجريت خلال ال 24 ساعة الماضية 13902 فحص.وكانت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بفيروس كورونا قررت استمرار إقفال بعض القطاعات السياحية والترفيهية وفتح أخرى جزئيا واستمرار حظر التجول ابتداء من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة من صباح اليوم التالي (بالتوقيت المحلي).