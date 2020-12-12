222 وفاة و29136 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجة، اليوم السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء تركيا، إذ تم تشخيص 29 ألفًا و136 حالة إصابة جديدة، منهم 5 آلاف و203 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.وأعلن قوجة عن أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في تركيا، بلغ مليونًا و809 آلاف و809 حالات إصابة، وفقًا لموقع تركيا الآن.فيما بلغ عدد الوفيات اليوم 222 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و199 حالة.