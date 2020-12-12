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سياسي

برلمانى: سيادة القانون والتصدى للفساد القيمة الأكبر خلال حكم السيسى

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:29 م
نادر يوسف نسيم عضو
نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، إن سيادة القانون والمساواة والتصدي للفساد طيلة السنوات الماضية كانت القيمة الأكبر خلال حكم الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون فهو يسري على الجميع دون استثناء.

وأضاف «نسيم» في بيان له اليوم، أن مصر وبأسس واضحة ومعايير شفافة محددة استطاعت أن تعلي من قيمة الإنسان وحقوقه في السكن والحياة الكريمة، وأن الوطن لم يتصد لأي أحد، ولم يواجهه سوى أن يكون مخالفًا أو على علاقة بتنظيم إرهابي يعمل ضد الوطن.

وأكد نائب الشيوخ أن مساندة نحو 100 دولة في مجلس حقوق الانسان الدولي للتقرير الحقوق المصري، يؤكد هزلية المغالطات الإخوانية ضد مصر، وبالخصوص مجال حقوق الإنسان.

وأشار «نسيم» إلى أن الجميع يفهم أن التنظيم الإرهابي يتمنى الشر لمصر، لأنه تعرض لضربة كبرى خلال السنوات الماضية، قطعت دابره ودابر كل القوى الإقليمية والاستخباراتية المرتبطة به، لذلك يتحينون الفرصة عبر أي منتدى أو مؤتمر إقليمي لبث الأكاذيب حول آلاف المعتقلين بالسجون المصرية أو انتفاء حرية التعبير أو غياب أحزاب المعارضة، وهي كلها خزعبلات وأكاذيب مفضوحة.

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