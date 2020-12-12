الإمارات وبريطانيا تبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بلاده بالمملكة المتحدة، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، في لندن؛ لبحث العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.واستعرض الجانبان- خلال اللقاء- عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.من جانبه، أكد كليفرلي علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وبلاده، مشيدًا بالدور الإماراتي البارز خلال أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتضامنها ودعمها لمختلف دول العالم في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.