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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

9 وفيات و517 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:16 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، تسجيل 517 إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال الناطق الجزائري- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 91 ألفا و638 حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 2584 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 60 ألفا و28 حالة، بعد شفاء 438 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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