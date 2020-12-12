صفوان ثابت على قوائم الإرهاب: موّل اعتصام رابعة وحشد ضد الدولة

تردد اسم رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركات جهينة، عقب القبض عليه في تهم منها دعم الإرهاب حيث تم التحفظ على أمواله.كانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة ذكرت في حيثيات إدراج صفوان ثابت و1365 متهمًا آخر على قوائم الإرهاب على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج جماعة الإخوان الإرهابية وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم، نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة.وذكرت المحكمة وقتها أن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها موّلوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.وذكرت المحكمة أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.وصدر أول قرار بالتحفظ على أموال ثابت في 13 أغسطس 2015 من المستشار عزت خميس، بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال أحمد صفوان ثابت صاحب مجموعة شركات (جهينه) لمنتجات الألبان دون أن يشمل هذا التحفظ تلك الشركات، مقتصرًا على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.وبعد أقل من 6 أشهر جاء القرار الثاني في 24فبراير 2016 من لجنة التحفظ مرة أخري بالتحفظ على نسبة 7.204% من شركة جهينة المملوكة لصفوان أحمد حسين ثابت في صندوق فرعون بنسبة مئوية قدرها 14.2% من الصندوق الذي يملك 51.023% من أسهم شركة جهينة.