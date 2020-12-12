عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

عادل عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، الرقم المسجل باسم محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي ضمن قائمة نادي المئة.





وتقدم السعيد لفريق بيراميدز في الدقيقة 33 من مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.





ورفع السعيد رصيده من الأهداف عند 109 هدفا طوال تاريخه في الدوري ليعادل رقم الخطيب الذي سجل هذا الرقم مع النادي الأهلي.



