رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس بحوث الصحراء يتابع مشروعات التنمية الزراعية بمطروح

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:23 م
مشروعات التنمية الزراعية
مشروعات التنمية الزراعية بمطروح
عبدالناصرمحمد
طباعة
تفقد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنشطة مركزا التنمية المستدامة والبحوث التطبيقية يرافقه محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية بالقصر.

كما تفقد زغلول صوب إنتاج الشتلات التي تضم أكثر من 50 ألف شتلة زيتون سيتم توزيعها مجانًا على المزارعين خلال الموسم المقبل، دعمًا من مركز بحوث الصحراء التي يقوم على تنفيذها خبراء مركز البحوث التطبيقية.

وأشار إلى ضرورة التوسع في زراعة أراضي الشعير، خاصة بعد الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمزارعي مطروح التي أشرف على توزيعها بالمجان وزير الزراعة التي تسهم في زراعة 4000 فدان داخل الأراضي الصحراوية.

أكد زغلول توفير الدعم للمرأة البدوية بمطروح، حيث قدم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء عدد كبير من بطاريات الدواجن، إضافة إلى أعلاف و50 دجاجة لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني.

موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق

مدحت العدل: سأخوض الانتخابات على رئاسة نادي الزمالك

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

الصور

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوى والحريرى فى انتخابات النواب؟

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

«وحش كورونا».. 5 جينات تؤدي إلى الوفاة والحوامل لم تظهر عليهن أعراض

وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي (صور)

موعد وصول الشحنات الجديدة من لقاح كورونا إلى مصر

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

أيام زمان

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

الزرقاني.. «بداية ونهاية» تحكي قصة حياتي ولم أجسدها في عمل لهذا السبب

«تصدر غلاف مجلة مصرية».. حكاية اللاعب الذي عشقه نجيب محفوظ

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

ربيع خريفى

1 أبريل.. انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان بابل للفنون العالمية

كاذبة

الحلم