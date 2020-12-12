رئيس بحوث الصحراء يتابع مشروعات التنمية الزراعية بمطروح

تفقد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنشطة مركزا التنمية المستدامة والبحوث التطبيقية يرافقه محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية بالقصر.كما تفقد زغلول صوب إنتاج الشتلات التي تضم أكثر من 50 ألف شتلة زيتون سيتم توزيعها مجانًا على المزارعين خلال الموسم المقبل، دعمًا من مركز بحوث الصحراء التي يقوم على تنفيذها خبراء مركز البحوث التطبيقية.وأشار إلى ضرورة التوسع في زراعة أراضي الشعير، خاصة بعد الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمزارعي مطروح التي أشرف على توزيعها بالمجان وزير الزراعة التي تسهم في زراعة 4000 فدان داخل الأراضي الصحراوية.أكد زغلول توفير الدعم للمرأة البدوية بمطروح، حيث قدم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء عدد كبير من بطاريات الدواجن، إضافة إلى أعلاف و50 دجاجة لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني.