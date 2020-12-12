هل تؤدي أجهزة التنفس الصناعي إلى وفاة مرضى كورونا؟

أجريت دراسة جديدة في أحد المستشفيات بإيطاليا، تشير إلى تعرض مرضى كورونا الذين ينتهي بهم الأمر باستخدام جهاز التنفس الصناعي، إلى ارتفاع معدل الإصابات بينهم مرضى كورونا، وكان من بين 30 ممن أمضوا أسبوعين على الأقل في استخدام جهاز التنفس الصناعي، تعرض نصفهم تقريبًا لإصابات في القصبة الهوائية.ومن بين 30 مريضًا من فيروس كورونا خضعوا للدراسة، عانى 47% من إصابات في القصبة الهوائية، بينما ظلوا جميعًا في أجهزة التنفس الصناعي لمدة أسبوعين أو أكثر، ولكن هذا وحده لم يفسر معدل الإصابة المرتفع.وبالمقارنة مع دراسة أخرى أجريت في العام السابق، عندما لم يكن أحد مصابًا بـ كورونا، أظهرت النتائج حينها أن 2% فقط من هؤلاء المرضى عانوا من إصابة في القصبة الهوائية.منذ ظهور فيروس كورونا، بدأت الأمراض التنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد والأكثر حدة، وفي مثل هذه الحالات يعتبر جهاز التنفس الصناعي من العناصر الاساسية لعلاج مرضى فيروس كورونا لتوفير الأوكسجين المناسب للجسم حتى يتمكن الشخص من التنفس.وفِي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، في حديثه لـ"الدستور"، أن غالبًا ما يتطلب علاج المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة من فيروس كورونا استخدام أجهزة التنفس الصناعي، إذ يسبب الفيروس الجديد عدوى في الجهاز التنفسي تجعل من الصعب على الأشخاص الذين لديهم كورونا التنفس، وقد ينتقل إلى الرئتين ويسبب حالة مميتة.وشرح رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، خطوات استخدام جهاز التنفس الصناعي، موضحًا أن الخطوة الأولى لاستخدام جهاز التنفس هي التخدير العام للمريض بعد ذلك يحتاج الفريق الطبي إلى شكل من أشكال الوصول إلى رئتي المريض، حيث يمكن إدخال أنبوب في الفم أو الأنف للوصول إلى الرئتين، أو يمكن إدخال أنبوب في القصبة الهوائية عبر إنشاء فتحة في القصبة عبر ثقبها، مضيفًا أن أجهزة التنفس هي آلات معقدة يمكن تعديلها لتلبية احتياجات كل مريض.وأضاف: "قد يحتاج بعض الأشخاص إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي لبضع ساعات، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى أسبوع أو أسبوعين أو أكثر، ويمكن فصل المريض عن جهاز التنفس الصناعي عندما يتعافى بما فيه الكفاية لاستئناف التنفس من تلقاء نفسه، ويبدأ التخلي عن جهاز التنفس تدريجيًا مما يعني أن الأطباء يبقون المريض على اتصال بجهاز التنفس الصناعي، ولكن يتم منحه الفرصة لمحاولة التنفس بمفرده".أما عن انتقال "كورونا" عبر أجهزة التنفس الصناعي، استبعد دكتور أشرف عقبة احتمالية العدوى بكورونا بين المرضى بسبب أجهزة التنفس الصناعي؛ موضحًا أن من جميع المستشفيات تقوم بعمليات التطهير والتعقيم لجميع الأدوات المستخدمة بشكل مستمر؛ وأن جميع المستهلكات الخاصة بالمرضى يتم التخلص منها بشكل آمن وصحي.وحذر عدد من الأطباء مؤخرًا من استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي قبل الوقت اللازم مع مصابي فيروس كورونا، لأن ذلك قد يتسبب في تفاقم حالة المرضى"، ووفقًا لإحصائيات تم نشرها في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ثلثي المصابين بالفيروس الذين وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي في بريطانيا، انتهى بهم الأمر إلى الوفاة، أما في مدينة نيويورك، فتوفي 80 بالمئة من المصابين الذين وضعوا على جهاز التنفس الاصطناعي.