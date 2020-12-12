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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة بنها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:49 م
جامعة بنها
جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
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أعلنت مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة بنها، غلق باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب، للعام الجامعى 2020-2021، وذلك بعد أن تم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، أنه تم غلق باب تلقى طلبات الترشح الخميس الماضى، موضحًا أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات الترشح لاتحادات الجامعة 896 طالبًا وطالبة، منهم 507 طلاب، بنسبة 56.58%، و389 طالبة بنسبة 43.42%، على أن يتم إعلان الكشوف غدًا الأحد بكل كلية.

فيما أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إعلان كشوف المرشحين سيكون غدًا الأحد 13 ديسمبر الجارى علي أن يتم تلقي الطعون الإثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.

وأضاف "السعيد" أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

ولفت رئيس جامعة بنها إلى تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.

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