أبراج التفاح.. مجموعة قصصية جديدة للقاص محمد ربيع حماد

صدر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "أبراج التفاح" للقاص والشاعر محمد ربيع حماد عن دار الأدهم.وقال محمد ربيع حماد عن المجموعة: "جاءت نصوص هذه المجموعة في أغلبها مزيج بين الواقعية والفانتازيا، في ثلاثة محاور رئيسية اشتملت عليها المجموعة، هي الوطن، فسلفة ورؤية ذاتية، قضايا وعلاقات اجتماعية، مع تضفير الخيالي بالواقعي، تعالج في سياقاتها البعدين: النفسي، والاجتماعي لشخصيات القصص.أضاف لـ"الدستور":" تنوعت طريقة الكتابة في هذه المجموعة مابين قصة الحادثة، وقصة الشخصية، وقصة الموقف، وقصة الفكرة في إطار تجريبي لفن القصة القصيرة.ومحمد ربيع حماد شاعر وقاص صدر له من قبل "كلمح البصر" قصص قصيرة جدًا وابن العذراء قصص قصيرة جدًا، و"أبراج التفاح" قصص قصيرة جدًا، وديوان تشرب القهوة سادة، وأخيرًا المجموعة القصصية "أبراج التفاح".