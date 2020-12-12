السجن 15 عامًا لعاطل بتهمة خطف شخص واستعراض القوة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامه باستعراض القوة وخطف شخص بسبب خلافات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد، وسكرتارية الجنايات خميس قمر وإيهاب النادي.ترجع أحداث القضية رقم 41 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بالتعدي على شخص وخطفه بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، أنه أثناء ذهاب المجني عليه أ.ش.ع، إلى عمله بمنطقة العوايد بدائرة القسم، أبصره المتهم ي.ص.ال، عاطل، وقام بالتعدي عليه بالضرب وتكبيله بالحبال وسحله على الأرض واصطحبه عنوة داخل سيارة ونقله إلى أحد المنازل بمنطقة المهاجرين، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه وبين شخص آخر على علاقة بالمتهم.تم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.