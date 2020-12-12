ترامب: المحكمة العليا لم تهتم بأكبر عملية تزوير في تاريخ أمريكا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارات المحكمة العاليا الأمريكية بالوقوف على رأيها اتجاه تزوير الانتخابات.ونشر ترامب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "المحكمة العليا لم تهتم بأكبر عملية تزوير يتم ارتكابها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".وأعلن ترامب عن بدء المعركة القضائية لإثبات مزاعمه بتزوير الانتخابات التي عقدت في 3 نوفمبر الماضي، قائلا: "المعركة بدأت للتو، لماذا لم يكشف المدعي العام الأمريكي ويليام بار الحقيقة إلى الشعب الأمريكي حول هانتر بايدن قبل الانتخابات لقد كان جو يكذب خلال المناظرة عندما قال إنه لا يوجد شيء خاطئ تجاه ابنه".وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت اليوم دعوى ولاية تكساس و17 آخرين ممن انضموا لها، والتي كان يأمل ترامب في أن تغير نتيجة انتخابات الرئاسة في أمريكا لصالحه.