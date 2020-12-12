التحالف العربي يعلن تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات من أبين وعدن يسير حسب المخطط.وأكد التحالف أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، قائلًا: "التزام تام من الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أعلن، الجمعة، استمرار تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين الجيش اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر العام الماضي.وأضاف التحالف: "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشرافنا".