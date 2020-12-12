الطيران تحذر من إصدار تذكرة سفر لأى معتمر خارج بوابة العمرة

أصدرت سلطة الطيران المدنى، منشورا عمم على جموع شركات الطيران، بضرورة عدم إصدار تذاكر سفر خاصة بالعمرة لأى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية سواء بتذكرة مباشرة، أو من خلال تذكرة ترانزيت متجهة فى النهاية إلى جدة أو المدينة المنورة.وأشار دكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، إلى أنه لا يسمح لسفر أى مواطن للأراضى السعودية لأداء العمرة إلا بعد التأكد من حصوله على باركود تنظيمى صادر من البوابة المصرية للعمرة التى أنشئت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مكاتب وزارة السياحة والآثار، واستمرار آليات العمل بمنظومة العمرة التى تم إقرارها الموسم الماضى.