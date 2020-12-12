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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان» تعقد ندوات بمديرية الزراعة ومتحف النوبة (صور)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:13 م
ندوات بمديرية الزراعة
ندوات بمديرية الزراعة
أسوان_إسراء توفيق
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يواصل فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، سلسلة الندوات والحملات التعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شملت مجهودات هذا الأسبوع عقد ندوة للعاملين بمديرية الزراعة بأسوان ومتحف النوبة، بالإضافة أيضا لعقد ندوة مع العاملين بفرع شركة نسلي بأسوان، كما تم أيضا عقد ندوة مع الاهالي بمركز شباب الخطارة بالتنسيق مع جمعية التمرض الحر.

جاء ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية فى أسوان المتواصلة، بمجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

وتضمنت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

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