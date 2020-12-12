لحظة انهيار عقار في حدائق القبة (فيديو)

حصلت «الدستور» على فيديو يظهر لحظة انهيار عقار مكون من 3 طوابق أسفر عن إصابة شخصين تصادف مرورهما أثناء الانهيار، السبت، في منطقة حدائق القبة، حيث صدر للمنزل قرار إزالة وتم إخلاؤه من السكان.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بشأن انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع، حي حدائق القبة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وقيادات المحافظة.