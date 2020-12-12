تعرف على مواعيد مسلسل ضربة معلم والقناة العارضة

مواعيد مسلسل ضربة معلم





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يبحث عنها كثيرون، حيث تستمرأحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في عرض المسلسل، ويقوم ببطولته الفنان محمد رجب، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تنتمي الي نوعية "السوب أوبرا"، أي ما تزيد عن 30 حلقة، فيما يعد العمل هو من ضمن الاعمال الخاصة بالموسم الشتوي التي تقدمها شركة سينرجي للجمهور، بعيدًا عن الزخم الرمضاني.ويقدم المسلسل التليفزيوني، من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في الثامنة مساءًا ماعدًا يومي الخميس والجمعة، على شاشة سي بي سي الرئيسية، بينما يتم عرضه مرة آخرى في حلقة الإعادة في الثانية عشر صباحًا عبر فضائية سي بي سي دراما، ويعرض الساعة الحادية عشر مساءا عبر نفس القناة.وعن أحداث المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب محمد رجب، فتدور في إطار من الشعبي بينما يجسد بطله شخصية أحد الشباب الفقراء والذي يعمل في مجال المعمار، بينما يعتمد علي قوت يومه كونه أحد العمالة الغيرة منتظمة، فيما تدور أحداث أغلب المسلسل داخل الحارة الشعبية التي يعيش فيها، إلى أن تحدث بعض الأمور التي تأخذ المسلسل الي طريق أخر.المسلسل هو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج إسماعيل فاروق ومن شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وهو من بطولة كل من الفنانين محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولي، رانيا فريد شوقى، ومحمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين، والفنانات وضيوف الشرف.