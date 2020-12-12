ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك لـ1.22 مليون

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و٢٢٩ ألفا و٣٧٩ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٢ ألفا و٢٥٣ إصابة جديدة.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١١٣ ألفا و١٩ حالة، عقب تسجيل ٦٩٣ وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.