روسيا تنشر قواتها داخل الجولان لمنع الهجمات الإسرائيلية

حالة من التوتر تسيطر على العلاقات بين روسيا والاحتلال الإسرائيلي، بسبب هجمات الأخيرة ضد الأراضي السورية، والتي تستهدف تمركزات القوات الإيراينة هناك.وأكدت تقارير أن روسيا نشرت قواتها داخل عدة نقاط في منطقة الجولان السوري المحتلة، لمنع وقوع أي هجوم إسرائيلي، حسبما نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية.واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق، أناتولي فيكتوروف، السفير الروسي لدى تل أبيب، بعد تصريحاته التي هاجم فيها إسرائيل، وقال إنها تمثل مشكلة منطقة الشرق الأوسط وليست إيران.وقال فيكتوروف، خلال حواره مع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن تجاهل الأخيرة للقضية الفلسطينية هو الذي يقوض استقرار الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إسرائيل هي مشكلة المنطقة وليست إيران، وأن روسيا لن تسمح لها بمهاجمة الأراضي السورية.