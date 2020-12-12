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الكرازة

الطائفةُ الإنجيليةُ تنعى القس باقي صدقة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:37 م
أندريه زكي
أندريه زكي
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، رحيل القس باقي صدقة شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر.

وقالت الطائفة الإنجيلية، في بيان لها: تودع رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر، بمزيدٍ منَ الحزنِ والألمِ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، القس باقي صدقة، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، وشيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذي انتقل إلى المجد، اليوم السبت.

وأضاف: كان الراحل نموذجًا مسيحيًّا تقيًّا، وخادمًا عظيمًا، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ، خدم الكنيسة الإنجيلية المحلية، والمجتمع المصريَّ بأمانةٍ وبِرٍّ، وقدم شهادةً حيةً عن سيده، فصارَ رائحةَ المسيحِ الذكية.

واختتم البيان: نشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة، ونتمسك بالرجاء الحي في المسيح يسوع، الذي أبطل الموت وانتصر عليه، ونصلي لأجل العزاء لأسرته وأحبائه وللكنيسة بمصر.

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