وزير الدفاع: القوات المسلحة تضحى بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذى يأتى تأكيدًا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل الدائم مع أبنائها المقاتلين بكل الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية والجيوش الميدانية.بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثانى الميدانى، أكد خلالها على الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها المستمرة لسير عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء مع الالتزام بتنفيذ كل الأنشطة التدريبية المخططة، ليظل رجال الجيش الثانى الميدانى محافظين على استعدادهم القتالى العالى لمواجهة ودحر العناصر الإرهابية، وتنفيذ أى مهام قتالية قد تسند إليهم.واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداءً لمصر وشعبها العظيم، ثم نقل لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى يخوضونها ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة استقرار الوطن، موكدًا أن القوات المسلحة المصرية بكل أفرعها تضحى بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لا بد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائمًا بحق الشعب المصرى نحو التطلع لمستقبل أفضل بعيدًا عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء.كما أشاد سيادته بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء والتفافهم حول القوات المسلحة، مؤكدًا أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار فى سيناء.وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم، وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات محليًا وإقليميًا وعالميًا، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار.