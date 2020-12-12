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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يشهدان أول جلسة إلكترونية بمجمع المحاكم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:23 م
وزير العدل ومحافظ
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يشهدان أول جلسة إلكترونية
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أول جلسة إلكترونية بقاعة مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق.

وقال وزير العدل، إن الانتهاء من أعمال التطوير بقاعات المحكمة؛ جاءت تيسيرًا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، مشيدًا بقاعة المحكمة واستخدام التكنولوجيا في التعامل مع المحكمة.

واطلع وزير العدل على عملية ميكنة العمل بالمحاكم، والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمي، وناقش العاملون بأقسام المحكمة المختلفة حول مدى رضاهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعقدوا اجتماعًا بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالديوان العام، ثم تفقدوا الشهر العقاري المطور داخل ديوان عام المحافظة، قبل أن يتوجهوا إلى مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، ثم توجهوا لتفقد لافتتاح قاعات مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق.

وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضي وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.

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