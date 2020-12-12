الأردن يوجه نداء دوليًا لتأمين احتياجات «أونروا»

وجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، نداء دوليًا لتأمين الاحتياجات المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع ضم الصفدي والمفوض العام لوكالة (اونروا) فيليب لازاريني لبحث جهود حشد الدعم الدولي لتمكين الهيئة الأممية من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.ووصف الصفدي الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة بأنها "خطيرة"، مشيرًا إلى أنها لها انعكاسات كبيرة في مناطق عمليات الوكالة ما يستدعي التعامل الطارئ مع الازمة وتداعياتها.ولفت إلى أن بلاده تنسق مع الوكالة لعقد مؤتمر دولي في الربع الأول من العام المقبل لحشد الدعم المالي والسياسي.كما أكد ضرورة استمرار عمل الوكالة حتى انتهاء ملف اللاجئين ضمن إطار شمولي ينهي الصراع الذي بدأ باحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، مشددا على أن "لا بديل عن الوكالة ولا تنازل على ولايتها".من جانبه قال لازاريني إن دخل المنظمة الأممية حاليا أقل بكثير من عام 2018 بسبب وقف الدعم الأمريكي مضيفًا "نبحث الآن ضمان استمرار خدماتنا خاصة في التعليم والصحة".ولفت إلى التوجه لعقد مؤتمر دولي العام المقبل "لضمان مشاركة أكبر من المجتمع الدولي".وحسب بيانات رسمية لـ(اونروا) تواجه الوكالة عجزًا بمبلغ 130 مليون دولار لتغطية برامجها الإنسانية حتى نهاية العام الجاري للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن) وعددهم 5.6 مليون لاجئ.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أوقفت مطلع عام 2018، الدعم السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة الأممية ومقداره 360 مليون دولار تشكل نحو 30 بالمئة من موازنة (أونروا) السنوية.