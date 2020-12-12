رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يوجه نداء دوليًا لتأمين احتياجات «أونروا»

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:32 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
وكالات
طباعة
وجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، نداء دوليًا لتأمين الاحتياجات المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع ضم الصفدي والمفوض العام لوكالة (اونروا) فيليب لازاريني لبحث جهود حشد الدعم الدولي لتمكين الهيئة الأممية من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

ووصف الصفدي الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة بأنها "خطيرة"، مشيرًا إلى أنها لها انعكاسات كبيرة في مناطق عمليات الوكالة ما يستدعي التعامل الطارئ مع الازمة وتداعياتها.

ولفت إلى أن بلاده تنسق مع الوكالة لعقد مؤتمر دولي في الربع الأول من العام المقبل لحشد الدعم المالي والسياسي.

كما أكد ضرورة استمرار عمل الوكالة حتى انتهاء ملف اللاجئين ضمن إطار شمولي ينهي الصراع الذي بدأ باحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، مشددا على أن "لا بديل عن الوكالة ولا تنازل على ولايتها".

من جانبه قال لازاريني إن دخل المنظمة الأممية حاليا أقل بكثير من عام 2018 بسبب وقف الدعم الأمريكي مضيفًا "نبحث الآن ضمان استمرار خدماتنا خاصة في التعليم والصحة".

ولفت إلى التوجه لعقد مؤتمر دولي العام المقبل "لضمان مشاركة أكبر من المجتمع الدولي".

وحسب بيانات رسمية لـ(اونروا) تواجه الوكالة عجزًا بمبلغ 130 مليون دولار لتغطية برامجها الإنسانية حتى نهاية العام الجاري للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن) وعددهم 5.6 مليون لاجئ.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أوقفت مطلع عام 2018، الدعم السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة الأممية ومقداره 360 مليون دولار تشكل نحو 30 بالمئة من موازنة (أونروا) السنوية.

موضوعات متعلقة

مصادر: منع صفوان ثابت من السفر في «دعم الإخوان» قريبًا

رمضان صبحى يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

التحريات: صفوان ثابت كادر إخواني وليس متعاطفًا

الصور

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوى والحريرى فى انتخابات النواب؟

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

تعرف على أماكن الخروج في رأس السنة 2021 واحتفالات الكريسماس

تفاصيل إطلاق التعليم العالي منصة ادرس في مصر 2020 - 2021

ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الإفريقى للسباحة بالتزكية

فلكي: شهب برج التوأم تدخل الغلاف الجوي غدًا

أيام زمان

«تصدر غلاف مجلة مصرية».. حكاية اللاعب الذي عشقه نجيب محفوظ

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا يقصد البرادعى؟
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

«على مائدة الست».. فهمى عمر يكشف أسباب صداقة العندليب والعمروسى

التاريخ السري| خرافات بناء الهرم الأكبر: موجات فوق صوتية ومرتفعات حجرية

26 ديسمبر.. شريف شعبان يناقش «3 نبوءات سوداء» بالمتحف المصري

«سجن وصداقة لم تدم».. قصة جلال الحمامصي مع ثوار يوليو