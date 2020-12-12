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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بمشاركة وزير الأوقاف

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:10 م
القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية
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فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى القومى والدينى وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية ندوة تثقيفية، بمشاركة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ورجال الدين وطلبة الجامعات.

تأتى تلك الندوة على هامش زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والوفد المرافق له لمحافظة أسيوط، للمشاركة فى افتتاح عدد من المساجد بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث ألقى الدكتورمحمد مختار جمعة محاضرة بعنوان (مفهوم ومقتضيات الولاء والانتماء الوطنى) أكد خلالها أن الوطنية ليست شعارات تردد وإنما هى عطاء وجهد وعرق.

وأضاف أن وفاء الشعوب وأصالة معدنهم تعرف دائمًا من مدى انتمائهم لأوطناهم واعتزازهم بها، كما وجه الشكر للقوات المسلحة على جهودها المخلصة فى التنمية الشاملة للدولة وما تقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية كبيرة لوطننا الحبيب.

وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة رحب فيها بفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع أبنائها من الضباط وضباط الصف والجنود وكذلك الشباب من مختلف التوجهات والأعمار لخلق حالة من الوعى تجاه كل القضايا المختلفة للدولة المصرية.

حضر الندوة محافظ أسيوط ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى.

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