وزير الدفاع الأرميني يتوجه إلى روسيا للقاء نظيره الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الأرميني، فاغارشاك أروتونيان، توجه إلى روسيا في زيارة عمل يخطط خلالها للقاء وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو.وذكرت الوزارة: "توجه وفد برئاسة أروتونيان، بتاريخ 12 ديسمبر، إلى روسيا في إطار زيارة عمل، ومن المقرر خلال الزيارة عقد لقاء بين وزير الدفاع الأرميني ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو"، مضيفة أنه من المقرر أيضا عقد مجموعة من اللقاءات مع مسئولين رفيعين آخرين.