«الحرية المصرى» يعلن فتح فصول محو أمية لمختلف الأعمار

أعلن حزب الحرية المصري عن فتح فصول لمحو الأمية لمختلف الأعمار؛ وفقًا للبروتوكول الموقع بين الجهتين لتوفير جميع مستلزمات الدراسة للدارسين، وذلك بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.وقالت عزة أبوالعينين رئيس لجنة تعليم الكبار بالحزب، إن كل أمانات الحزب وكوادره مسخرة لتحقيق هذا الهدف باعتباره واجبًا وطنيًا، ومستعدون لفتح مئات الفصول بكل المحافظات؛ مشيرًا إلى أن هذا المشروع يخدم طلاب الجامعة المطالبين بمحو أمية اثنين على الأقل للحصول على شهاداتهم، وأن الحزب سيستغل هذه المبادرة لتقديم خدمات اجتماعية وصحية وثقافية للدارسين.فيما أشار إسلام لطفى نائب رئيس لجنة تعليم الكبار ومحو الأمية بالجمهورية للحزب، إلى أن الدارس الذي يجتاز الامتحان، يحصل على 250 جنيهًا علاوة على إتاحة الفرصة له لإكمال تعليمه حتى الدراسات العليا على نفقة الهيئة.وأضاف لطفي أن محو الأمية مسئولية لكل منظمات المجتمع المدني والأحزاب والهيئات الحكومية، وأن مصر بها 28 مليون أمي نسعى لمحو أميتهم.