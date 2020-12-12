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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الزراعة تفحص وتعالج 3500 رأس ماشية مجانًا فى أسوان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:58 م
الماشية
الماشية
عبدالناصرمحمد
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‏قال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم تنفيذ 6 قوافل بيطرية في محافظة أسوان، حيث قامت بتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لـ5 قرى (المريناب مركز إدفو، الدكة مركز نصر النوبة، الشيخ إبراهيم مركز دراو، منيحة مركز كوم أمبو، بهريف بحري مركز أسوان).

وقامت القافلة بتقديم العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها: "تأهيل التخلفات التناسلية لاستعادة الكفاءة الإنتاجية بعد الكشف عليها وعلاجها ومكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات غير السيادية والعلاج الباطني، فضلًا عن اختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشاكل التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه تم فحص وعلاج وتحصين عدد 3 آلاف و477 حيوانًا منها 758 حيوانًا تم فحصها وعلاجها تناسليًا وتأهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية، وتم علاج 455 حيوانًا علاجًا باطنيًا وتم تجريع 1108 حيوانات ضد الطفيليات وكذا تحصين 298 حيوانًا، وتم رش 846 وتم عمل 22 جراحة، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1632 مستفيدًا من صغار المربين.

‏وأضاف "حسن" أنه تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية ومنها "التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة"، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ ندوة يوميًا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التى تم تقديم الخدمات بها، فضلًا عن تدريب 45 طبيبًا بيطريًا على أعمال التلقيح الإصطناعى واستخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية.

‏هذا وقد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الرائد الذى يقوم به معهد بحوث التناسليات الحيوانية فى الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة ورفع مستوى معيشة الفلاح.

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