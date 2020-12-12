دعوات دنماركية لمقاطعة مونديال 2022 في قطر

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن دعوات دنماركية لمقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة إقامتها في قطر عام 2022، نظرًا للاتهامات الموجهة للإمارة الخليجية بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، فضلًا عن الأوضاع السيئة التي يكابدها آلاف العمال الأجانب في قطر أثناء عملهم في المشروعات الإنشائية استعدادًا للبطولة.وقالت "ذا صن" إنه على الرغم من أن الدنمارك هي المرشحة للفوز بالمجموعة، إلا أنها تعرضت لضغوط من أجل مقاطعة البطولة بأكملها بسبب سجل حقوق الإنسان في قطر الذي تم انتقاده بشدة.واعترف المدير الفني لمنتخب الدنمارك "كاسبر هجولماند" بأنه سيقبل ذلك إذا أمر البرلمان، فريق كرة القدم الخاص بهم، بعدم لعب المباريات.وقدمت مجموعة "مشجعو كرة القدم الدنماركيون" وهي مجموعة من المشجعين البارزين من جميع الأندية الكبرى بالبلاد، التماسًا إلى البرلمان الدنماركي يحتوي على مقترح لمقاطعة كأس العالم في قطر 2022، ويطالبون فيه الاتحاد الدنماركي بالانسحاب.وجاء في البيان: "نقترح أن يجري البرلمان تصويتًا على مشاركة المنتخب الدنماركي لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، حيث أعلن كل من الاتحاد الدنماركي والمدير الفني "كاسبر هيولماند" أن القرار يجب اتخاذه سياسيًا".وأضاف البيان: "نعتقد أنه من المناسب أن يتخذ البرلمان الإجراءات التي تجعل اتحاد كرة القدم يبتعد عن كأس العالم في قطر".وأشار البيان إلى أن قطر حصلت على تنظيم البطولة للاشتباه في تهمة فساد، كما أنها دولة ديكتاتورية وعبودية، حيث تحتجز العمال المهاجرون في البلاد، ويُقدر أن ما يصل إلى 3000 عامل، فقدوا حياتهم في الفترة التي استعدت فيها الدولة الخليجية للبطولة.وشدد البيان قائلًا: "لقد حان الوقت لأن نتجرأ جميعًا على التمسك بالقيم التي نعتز بها مثل الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية، حتى لو كان ذلك سيكلف البلد واتحاد كرة القدم ماليًا".ووفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، إذا تلقى الالتماس في الدنمارك 50 ألف توقيع في غضون 180 يومًا، فيجب مناقشته بموجب القانون الدنماركي في البرلمان.واعترف "هيولماند" على مضض، بأنه سيوافق على عدم اللعب إذا صوت السياسيون لصالح القرار، ولم يرغب لاعبوه في المشاركة.وقال: "سأقبل أي قرار يتم اتخاذه، وأيضًا إذا جاءني لاعب وقال إنه لا يمكنه اللعب في مباراة كأس العالم لأن النهائيات تقام في قطر، سأدعمه بالكامل وسأحترم القرار".وتساءل مدرب منتخب الدنمارك قائلًا: "ماذا عن جميع الشركات الدنماركية التي تعمل هناك؟"، مشيرًا إلى أن هناك رياضات أخرى تمارس في قطر مثل: التنس، والجولف، والفورمولا 1.وقال هيولماند: "سيكون من الغريب للغاية لو كنا المنظمة الوحيدة التي رفضت الذهاب إلى قطر، بينما ذهب الكثيرون إلى هناك".من جهته، قال كاسبر فيشر رافيج، رئيس مشجعي كرة القدم الدنماركيين: "لقد حاولنا إقناع اتحاد كرة القدم الدنماركي بالمقاطعة لفترة طويلة لكنهم كانوا يختبئون وراء السياسيين، والآن لدى السياسيين فرصة للقيام بشيء ما"، مضيفًا: "نريد أن نكون البلد الذي يقف ويدافع عن الحرية وحقوق الإنسان".وواصل حديثه قائلًا: "هدفنا هو أن يخرج رئيس وزراء الدنمارك ويقول إنه يجب مقاطعة كأس العالم.. لقد كلفت هذه النهائيات بالفعل العديد من الأرواح البشرية.. هل نريد أن نكون جزءًا من ذلك وأن نشجع الأمة ذاتها التي يحدث فيها ذلك؟".ومن المقرر أن تواجه أسكتلندا المنتخب الدنماركي في الأول من سبتمبر من العام المقبل في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.