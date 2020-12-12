لمدة ساعتين.. والدة الطفلة «تسبيح» تدلى بأقوالها.. واتهام 16 طبيبًا

واصلت نيابة قسم قنا، برئاسة حسين أبو كريشة رئيس نيابة قسم قنا، بالمتابعة والإشراف الميداني للمستشار مصطفى عباس المحامى العام الأول لنيابات قنا، بسكرتارية خالد صابر مدير القلم الجنائي، التحقيق في واقعة الطفلة "تسبيح" التى فقدت نور عينيها بسبب الإهمال الجسيم الذي ارتكبه عدد من أطباء قسم الحضانات بمستشفى قنا العام، مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة وهو فقد بصرها.واستمع مصطفى جابر عباس مدير النيابة، بسكرتارية يوسف عارف، إلى أقوال أنغام جابر أمين والدة الطفلة التى فقدت بصرها، وذلك لمدة ساعتين خلال اتهامها أطباء بمستشفى قنا العام بالتسبب في فقد نظر طفلتها.ومن جانبه قال مصدر رفض ذكر اسمه، إن عدد الأطباء المشتركين في الإهمال برعاية الطفلة مما أدى الى إصابتها بالعمى 16 طبيبًا، وهم الذين كانوا يعملون نوبتجيات بقسم الحضانات خلال تواجد الطفلة بقسم الحضانات.