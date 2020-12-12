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حوادث

كواليس جلسة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:40 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
عادل عبد العال
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استمعت الدائرة 8، المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، لدفاع أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات.

فى بداية الجلسة حضر المتهم مرتديا الملابس البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطى، وسط حراسة مشددة داخل محكمة جنايات القاهرة، ومع بداية الجلسة التى عقدت داخل غرفة المداولة لفرض السرية على تفاصيل القضية، استدعت المحكمة المتخصص فى المساعدات الفنية خلال عرض الأحراز الخاصة بالمتهم.

طلب المحامي طارق جميل سعيد دفاع المتهم أحمد بسام زكي، تأجيل القضية لسماع شهادة شاهد الإثبات " وائل.ا"، والاطلاع على مستندات القضية.

من جانبها قرر المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 9 يناير المقبل لتقديم المستندات،

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها ملك.ع، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

أضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة جنة.أ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبو صافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

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