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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

166 حالة إصابة و13 وفاة بكورونا في السعودية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:51 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و13 وفاة جديدة، و239 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في المملكة 359 ألفًا و749 حالة، من بينها 3 آلاف و366 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، وبلغ عدد المتعافين 350 ألفًا و347 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و36 حالة.

وكشفت الوزارة عن أنه سيتم توريد اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.

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