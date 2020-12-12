166 حالة إصابة و13 وفاة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و13 وفاة جديدة، و239 حالة شفاء.وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في المملكة 359 ألفًا و749 حالة، من بينها 3 آلاف و366 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، وبلغ عدد المتعافين 350 ألفًا و347 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و36 حالة.وكشفت الوزارة عن أنه سيتم توريد اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.