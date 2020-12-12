العراق: حالات الشفاء من كورونا تفوق أعداد الإصابات اليومية
السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:50 م
وكالاتطباعة
ذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية،اليوم السبت، أن نحو 1772 حالة جديدة تماثلت للشفاء من فيروس (كورونا) المستجد، مؤكدة أن أعداد حالات الشفاء تفوق حجم الإصابات اليومية.
وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه في الوقت الذي تم فيه تسجيل 1772 حالة شفاء من الوباء، بلغت حالات الإصابة الجديدة 1022 حالة.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه في الوقت الذي تم فيه تسجيل 1772 حالة شفاء من الوباء، بلغت حالات الإصابة الجديدة 1022 حالة.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.