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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيسي يؤكد ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:08 م
السيسي
السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، وذلك على رأس وفد وزاري عراقي رفيع المستوى، بحضور عدد من السادة الوزراء والمسئولين المصريين نظراء الوفد الوزاري العراقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد، خلال اللقاء، ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره، حيث تحرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع العراق، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في العالم العربي.

كما أكد الرئيس الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقي في كافة المجالات، مشددًا على أهمية عامل المتابعة الدقيقة لما يتم التوافق عليه، خاصةً على المستوى التنفيذي لتخطي الإطار الإداري والبيروقراطي التقليدي من أجل بلورة نتائج ملموسة.

من جانبه، نقل وزير التخطيط العراقي إلى السيد الرئيس تحيات شقيقيه الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا تقدير العراق الجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال الإسكان والبنية التحتية والطاقة الكهربائية والقطاع الزراعي، والصحة، فضلًا عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما ثمّن وزير التخطيط العراقي الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقًا استراتيجيًا لبلاده على المستوى العربي والإفريقي والعالمي، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض ومناقشة وفدي مصر والعراق، من السادة الوزراء والمسئولين، مشروعات التعاون المشترك في كافة المجالات لاستثمار الإمكانات المتوافرة لدى البلدين، وكذلك تفعيل الآليات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية- العراقية المشتركة، فضلًا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وطالب السيد الرئيس، في نهاية اللقاء، بنقل تحياته إلى شقيقيه السيد برهم صالح الرئيس العراقي، والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

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