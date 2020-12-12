الاثنين.. «مصادر الطاقة الأولية» ندوة بمركز طلعت حرب الثقافي

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان " الطاقة " يتحدث فيها دكتور" علي عبد النبي" الخبير النووي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية سابقا، وذلك في الخامسة مساء الإثنين 14 ديسمبر.وتدور الندوة حول مصادر الطاقة الأولية، الطاقة الأحفورية ( الفحم والبترول)، الطاقة النووية المتجددة، الطاقة الكهربائية، خليط الطاقة،واهمية وضرورة وجودها واستثمارها في الوقت الراهن.يذكر أن هيئة المحطات النووية أشارت عبر صفحتها إلى "تنامى الاستخدام السلمي للطاقة النووية فى شتى مناحى الحياة، لتشمل المجالات الصناعية والطبية والزراعية وغيرها. ويعتبر توليد الكهرباء من الطاقة النووية أحد أهم هذه الاستخدامات من خلال توليد طاقة نظيفة ومنافسة اقتصاديا، كما أنها تقنية مستدامة تضمن حق الأجيال القادمة من الموارد الأحفورية نتيجة توافر وقودها لعقود طويلة".