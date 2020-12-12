تيم حسن يناقش قضية الاتجار بالأطفال في العميد على mbc

تستعد شبكة mbc لعرض المسلسل الدرامي الجديد "العميد" بدءا من غد الأحد عبر شاشاتها وذلك عقب عرضه بشكل حصري على منصة شاهد الإلكترونية والمسلسل مكون من 10 حلقات ويقوم ببطولته النجم تيم حسن.وتدور أحداثه حول عالم الجريمة ومافيا الاتجار بالأطفال، في إطار اجتماعي بوليسي تشويقي وتكشف الأحداث عن البروفسور مراد جوخدار الأستاذ الجامعي الذي يكلّف عادة بالقضايا الجنائية الدقيقة، ويجد نفسه أمام قضية معقدة حينما تطلب منه الروائية سلمى معرفة مصير زوجها المختفي في ظروف غامضة. وفي رحلة البحث عن الزوج المفقود عامر (رودني حداد)، يتطرق العمل إلى ملف مافيا الاتجار بالأطفال في مخيّمات النزوح السوري.مسلسل "العميد" هو من تأليف وإخراج باسم السلكا وبطولة تيم حسن، كاريس بشار، كميل سلامة، بديع أبو شقرا، رودني حداد، رنا شميس، فادي صبيح، قاسم ملحو، معن عبد الحق، أنجو ريحان، دارينا الجندي، مجدي مشموشي، وبمشاركة مروى خليل، نيكول معتوق، نبيل عسّاف، طوني مهنا، ناهد حلبي، أمانة والي، شربل اسكندر، جناح فاخوري وآخرين.