غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 63 رحلة جوية تقل أكثر من 6100 راكب

تسير شركة "مصر للطيران" غدًا الأحد، 63 رحلة جوية إلى عدد من الوجهات العربية والدولية والمحلية، تقل أكثر من 6 آلاف و100 راكب.تشمل الوجهات العربية والدولية: تورنتو، الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، جنيف، بروكسل، أمستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل.وبالنسبة للوجهات الداخلية، فتشمل 9 رحلات إلى: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان.. إلى جانب 6 رحلات شحن جوي.